129 dintre cele 130 de grădinițe din municipiul Chișinău, aflate în subordinea Direcțiilor Educație, Tineret și Sport din sectoare, au fost conectate la agentul termic. Datele au fost prezentate de Primăria capitalei.

Potrivit autorităților, singura grădiniță din municipiu care nu a fost conectată la agentul termic este IET nr. 35 din sectorul Botanica. Instituția este închisă temporar pentru efectuarea unor reparații capitale.

În ceea ce privește instituțiile de învățământ primar și secundar, precum și cele extrașcolare, din cele 155 de instituții aflate la autogestiune financiară, atât din municipiu, cât și din suburbii, doar 21 sunt conectate la agentul termic.

Conectarea celorlalte instituții se face etapizat, în funcție de temperatura medie în sălile de clasă și la solicitarea managerilor instituționali.

În același timp, dintre cele 27 de grădinițe din suburbii, patru au fost conectate la sistemul de încălzire.