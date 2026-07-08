Moartea a 13 câini într-un incendiu izbucnit la adăpostul organizației AOVA scoate la iveală o problemă veche de ani de zile. Adăpostul funcționează fără condiții, iar mutarea lui într-o locație nouă este blocată de 6 ani. Proprietara adăpostului acuză Primăria Chișinău că nu și-a respectat propriile decizii, în timp ce autoritățile spun că organizația refuză să se mute. Între timp, sute de câini continuă să trăiască în condiții improprii.

„Arde adăpostul, prieteni, am reușit să eliberăm câinii.”

Din păcate, nu toate animalele au putut fi salvate. A doua zi, au fost depistate mai multe cadavre carbonizate.

Diana AMBROS, REPORTER PROTV: „Incendiul a izbucnit în acest volier, iar flăcările s-au răspândit asupra celorlalte trei construcții. Focul a omorât 13 câini.”

La câteva zile după tragedie, în adăpost încă se simte mirosul de fum. Volierele distruse sunt dovada unei probleme care, spun activiștii, durează de ani întregi.

Galina CIGHIR, ADMINISTRATOAREA ADĂPOSTULUI AOVA: „Noi tot nu vrem să ne aflăm aici. Noi nu avem nici lumină, nici apă, nici gaz, înțelegeți? Cum putem să rămâmen aici? Drum nu este, când plouă este imposibil de ajuns.”

Adăpostul funcționează de ani buni pe un teren din apropierea străzii Mircești din capitală. Proprietara spune că aici lipsesc condițiile necesare pentru cei aproximativ 500 de câini, găzduiți de adăpost.

Potrivit unei decizii a Consiliului Municipal Chișinău din 2020, Primăria urma să identifice și să ofere organizației un alt teren pentru construirea unui adăpost. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi.

Karl LUGANOV, SPECIALIST ÎN DOMENIUL ANIMALELOR: „Au trecut șase ani și AOVA nu a primit niciun act care să confirme că poate construi acolo. Nici direcția locativ-comunală nu a construit nici un volier.”

Activistul Karl Luganov spune că relocarea sutelor de câini este ilegală atât timp cât terenul nu are infrastructura necesară și nu există documentele care să permită funcționarea adăpostului.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Terenul alocat de municipalitate pentru noul adăpost este acesta, îngrădit de un gard. Iar din câte se poate vedea aici nu este nimic. Zona este una lispistă de infrastructură.”

Reprezentanții Primăriei și ai Întreprinderii Municipale „Supravegherea și Protecția Animalelor” resping acuzațiile. Ei spun că terenul a fost identificat încă în 2020, iar în ultimul an au început pregătirile pentru mutarea adăpostului. Potrivit lor, organizația AOVA este cea care refuză transferul.

Rurslan DARIE, ȘEFUL Î.M. „SUPRAVEGHERE ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR”: „Doamna Galina, din 2020 până în 2022, inclusiv și în ziua de azi, refuză categoric să se transfere și a refuzat în construcția unui azil pe teritoriu nou. Dacă va exista deschidere din partea administrației AOVA, în aproximativ 30 de zile acest transfer poate fi realizat.”

Întrebat de ce nu oferă organizației AOVA un document care să confirme efectuarea transferului, Ruslan Darii are o explicație.

Rurslan DARIE, ȘEFUL Î.M. „SUPRAVEGHERE ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR”: „Începem transferul, facem act de transfer de la azilul neautorizat AOVA spre nouă locație. În momentul când realocăm, începem realocare, facem act de transferare și la momentul transferului de tot va fi încheiet un document juridic de folosință a acestui lot repartezat de către Consiliul Municipal Chișinău spre folosință a zilului AOVA.”

De partea cealaltă, administratoarea organizației AOVA susține că nu se opune mutării, dar cere ca terenul să fie transmis legal și să fie amenajat înainte ca animalele să fie duse acolo. Între timp, poliția investighează cauza incendiului în care au murit 13 câini. Activiștii cer ca ancheta să stabilească dacă focul a fost provocat intenționat și solicită autorităților să găsească, în sfârșit, o soluție pentru relocarea adăpostului.