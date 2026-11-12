14 tineri din Republica Moldova vor beneficia de Bursa Președintelui pentru anul de studii 2026–2027. Lista candidaților selectați a fost aprobată joi, 12 noiembrie, de Guvern și urmează să fie transmisă șefei statului spre examinare. Este vorba despre 10 studenți și patru elevi din instituțiile de învățământ profesional tehnic, care s-au remarcat prin rezultate academice și implicare în activități științifice și extracurriculare.

Studenții selectați vor primi câte 5.665 de lei lunar, în timp ce elevii vor beneficia de o bursă de 3.135 de lei. Ajutorul financiar va fi acordat timp de 10 luni din anul de studii.

Tinerii reprezintă instituții de învățământ din Chișinău, Bălți și Cahul și studiază în domenii precum medicina, ingineria, pedagogia, economia, dreptul, artele și tehnologiile informaționale.

Cum au fost selectați candidații

În total, pentru Bursa Președintelui Republicii Moldova au fost depuse 68 de dosare: 23 din partea studenților și 45 din partea elevilor.

Candidații au fost selectați în funcție de rezultatele academice, participarea la cercetări științifice, conferințe, concursuri și olimpiade, dar și implicarea în activități educaționale, culturale și sportive.

Pentru a putea candida, studenții trebuie să fi obținut o medie anuală de cel puțin 9 în anul precedent de studii.

Câți bani a alocat Guvernul

Pentru acordarea burselor în anul de studii 2026–2027 sunt prevăzute aproximativ 692 de mii de lei.

Potrivit autorităților, această formă de sprijin financiar are drept scop recunoașterea performanțelor tinerilor și încurajarea excelenței în educație.

Lista celor 14 candidați aprobată de Guvern va fi înaintată Președintelui Republicii Moldova spre examinare.