Aproximativ 180 de persoane din Republica Moldova sunt suspectați că făceau parte dintr-o rețea care înșela clienți ai băncilor din Uniunea Europeană, în special din România. Gruparea, care activa printr-un centru de apel, a fost destructurată în urma unei anchete comune desfășurate de autoritățile din Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul Europol și Eurojust. Ieri au avut loc percheziții în Chișinău și Anenii Noi.

Potrivit anchetatorilor, cei aproximativ 180 de operatori contactau telefonic clienți ai băncilor din Uniunea Europeană și pretindeau că sunt angajați ai departamentelor de securitate ale instituțiilor financiare. Sub pretextul că îi ajută să-și protejeze conturile, îi convingeau pe oameni să ofere datele de acces la aplicațiile bancare.

După ce obțineau informațiile, suspecții transferau banii victimelor în conturi deschise pe numele unor persoane interpuse. În alte cazuri, sumele ajungeau pe platforme de criptomonede sau jocuri de noroc, metodă prin care încercau să piardă urma banilor și să îngreuneze ancheta.

Gruparea a fost investigată în cadrul unei Echipe Comune, din care fac parte autorități din Republica Moldova, România și Ucraina. La operațiune au participat ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, procurorii PCCOCS, polițiștii INSP și mascații de la Fulger.

În urma perchezițiilor desfășurate în Chișinău și Anenii Noi au fost ridicate calculatoare, telefoane și alte probe, inclusiv materiale video folosite pentru promovarea unor reclame false, cu ajutorul cărora erau convinse victimele.

Anchetatorii spun că operațiunea reprezintă doar o etapă a investigației. Acum sunt analizate toate probele pentru identificarea organizatorilor, coordonatorilor și beneficiarilor schemei, precum și a tuturor persoanelor implicate în rețeaua care ar fi acționat în mai multe state din Uniunea Europeană.