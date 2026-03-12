Procurorii anticorupție și ofițetii Centrului Național Anticorupție au descins astăzi cu 20 de percheziții la mai multe persoane bănuite că ar fi pus la cale un plan infracțional de deposedare a unei companii de bunuri procurate prin licitație publică, cauzând un prejudiciu material în sumă de peste 12 milioane de lei. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte persoane urmează să fie cercetate în stare de libertate.

Potrivit PA, după ce o companie din Moldova nu a rambursat mai multe credite contractate de la o bancă comercială, s-a dispus transmiterea silită a bunurilor gajate în posesia băncii, pentru a fi valorificate.

Chiar și în aceste condiții, administratorul companiei debitoare ar fi continuat să folosească bunurile timp de mai mulți ani.

La sfârșitul anului 2020, după mai multe tentative eșuate de valorificare, bunurile imobile au fost scoase la licitație și vândute cu peste 12 milioane de lei.

Deși compania câștigătoare a achitat integral suma și procedura a fost realizată conform legii, mai multe persoane, inclusiv administratorul companiei debitoare, ar fi încercat să împiedice noul proprietar să intre în posesia bunurilor.

Potrivit anchetatorilor, aceste acțiuni ar fi dus, într-un final, la transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor către o altă companie, administrată de persoane apropiate companiei debitoare.

În urma acestor acțiuni, companiei păgubite i-ar fi fost cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.