Republica Moldova va investi 80 de milioane de euro în modernizarea a 25 de instituții de învățământ profesional tehnic. Proiectul prevede renovarea și dotarea a 47 de clădiri, inclusiv laboratoare, săli de studiu, ateliere și 23 de cămine. De aceste investiții va beneficia aproape fiecare al doilea elev din colegiile, școlile profesionale și centrele de excelență din țară, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Potrivit ministrului, investițiile vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de studiu și de trai pentru elevii care urmează programe de formare profesională. Cele 47 de clădiri incluse în proiect vor fi reparate și dotate, astfel încât tinerii să poată învăța în spații moderne, adaptate cerințelor actuale.

„Astăzi am anunțat cea mai mare investiție din ultimele decenii în învățământul profesional tehnic: 80 de milioane de euro pentru modernizarea a 25 de instituții de învățământ”, a declarat Dan Perciun.

Calificări adaptate cerințelor pieței muncii

Pe lângă modernizarea infrastructurii, autoritățile își propun să actualizeze standardele ocupaționale și de calificare, precum și să dezvolte materiale didactice adaptate cerințelor pieței muncii.

Scopul este ca absolvenții să dobândească abilitățile necesare pentru a se angaja și pentru a răspunde nevoilor angajatorilor din Republica Moldova.

„Ne dorim ca tinerii să dobândească abilitățile și competențele de care economia are cu adevărat nevoie”, a subliniat ministrul.

Investiții susținute de Uniunea Europeană

Proiectul face parte din Planul de creștere pentru Republica Moldova, susținut de Uniunea Europeană. Inițiativa urmărește să îmbunătățească accesul tinerilor la o formare profesională de calitate și să creeze condiții mai bune pentru dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii.

Potrivit lui Dan Perciun, obiectivul este ca tinerii să poată învăța o meserie în condiții moderne și să aibă mai multe oportunități de a-și construi viitorul în Republica Moldova.