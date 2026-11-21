Ateliere moderne, laboratoare dotate și cămine renovate. De astfel de condiții ar urma să beneficieze elevii din 25 de școli profesionale și colegii din țară. Autoritățile vor investi 80 de milioane de euro pentru modernizarea instituțiilor.

O parte din banii, oferiți de Uniunea Europeană, va ajunge și la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, unde urmează să fie extinse atelierele și renovat un cămin.

La Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, schimbările au început încă în 2021. De atunci, au fost renovate săli de clasă, laboratoare, terenul de sport, cămine, iar instituția a trecut printr-un amplu proces de modernizare.

Mariana BÎRLĂDEAN, DIRECTOAREA CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ: „Să știți că ne aflăm într-un bloc renovat în baza finanțăriilor europene, care au beneficiat toate centrele de excelență. Aici vorbim strict de modernizarea unui bloc la nivel de infrastructură. În aceleași condiții a fost supus și atelierul de studii. Acum, centru de excelență este partea noului proiect mare, investiții în VET, investiții în învățăm profesional.”

Din cele 80 de milioane de euro alocate pentru modernizarea învățământului profesional tehnic, instituția va beneficia de patru milioane. Cu acești bani, urmează să fie construit un laborator nou și renovat unul dintre cămine.

Mariana BÎRLĂDEAN, DIRECTOAREA CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ: „Vrem să mărim acest bloc de ateliere pentru a unifica și a combina acele programe de formare profesională de la sectorul Ciocana, cât și în centru, și să avem o combinație care astăzi este un trunchi comun, electroenergetica și electronica. Și iată, în anexea care urmează, avem și un plan de demolare pentru a construi anexa, care o numim noi anexă, dar să continuăm atelierul de studii.”

Investiția ar urma să le ofere elevilor condiții mai bune atât pentru pregătirea practică, cât și de cazare.

„Am intrat în 2023 și calitatea pot spune că chiar este la un nivel înalt, s-a mărit de la 7 la 10 practic. Sălile noastre sunt echipate cu tot necesarul, atât pentru partea teoretică cât și pentru partea practică.”

„Avem posibilitate ca deja să lucrăm practic ca să nu să se primească așa ca atunci când mergem la lucru nu avem practică.

Centrul este unul dintre cele 25 de beneficiari ai Planului de creștere pentru perioada 2025–2027, finanțat din cei 1,9 miliarde de lei oferit de Uniunea Europeană. În total, vor fi renovate 47 de clădiri: 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere și laboratoare, și 23 de cămine.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Deci noi avem un plan de specializare inteligentă a economiei Republicii Moldova, care îl pune în felul următor: țara noastră se concentrează pe patru domenii de bază - energie, construcții, IT și agricultură. Și atunci tot ce facem trebuie să vină și să se alinieze la dezvoltarea acestor sectoare, unde există potențial uman, unde există activitate economică și unde investițiile le vor da un randament mai mare.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Investiția de 80 de milioane de euro este asigurată din mai multe surse. 33 de milioane de euro reprezintă un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, alte șapte milioane sunt oferite sub formă de grant, iar 40 de milioane reprezintă contribuția Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere.”

În cele 25 de instituții selectate învață peste 21 de mii de elevi, adică aproximativ 40 la sută din numărul total al celor înscriși în învățământul profesional tehnic din țară. Autoritățile spun că investițiile vor contribui la pregătirea unor specialiști în domenii de care are nevoie economia Republicii Moldova.