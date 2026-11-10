Bărbatul de 40 de ani, acuzat de braconaj și aplicarea violenței periculoase pentru viața și sănătatea polițiștilor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi, la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului Dubăsari al Procuraturii Criuleni.

Potrivit Procuraturii Generale, demersul procurorului de caz a fost admis, iar în privința bărbatului a fost aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Bărbatul este acuzat că, în noaptea de 7 noiembrie, în extravilanul satului Ustia, raionul Dubăsari, nu s-ar fi conformat somațiilor polițiștilor de a opri și ar fi lovit intenționat automobilul de serviciu al acestora în timpul urmăririi.

Au fost pornite două cauze penale

Pe acest caz au fost pornite două cauze penale: una pentru amenințarea cu moartea, cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății ori cu nimicirea bunurilor, iar cealaltă pentru vânatul ilegal.

Cazul a fost făcut public de Garda Națională de Mediu: braconierii ar fi vânat mistreți

Cazul a fost făcut public zilele trecute de Garda Națională de Mediu. Potrivit lor, braconierii ar fi vânat mistreți. Reprezentantul instituției a mai spus că mașina care fugea de polițiști s-a izbit într-un gard, iar bărbatul care avea arma a fugit prin grădina unui localnic.

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