Scene tensionate în dimineața zilei de 9 noiembrie, în sectorul Botanica al capitalei. Un tânăr de 25 de ani a fost imobilizat cu greu de polițiști, după ce ar fi făcut scandal într-un local, iar ulterior și-ar fi continuat comportamentul agresiv în stradă.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum bărbatul, parțial dezbrăcat, se opune cu îndârjire organelor de drept, chiar în mijlocul unei intersecții. În timp ce pe alături circulă mașini și troleibuze, acesta se smucește, lovește autospeciala poliției și cade de mai multe ori la pământ.

Potrivit poliției, tânărul ar fi manifestat un comportament agresiv în incinta unui local și nu s-ar fi conformat cerințelor legale ale polițiștilor.

A fost nevoie de mai multe minute pentru a-l imobiliza

După mai multe minute de încercări, polițiștii au reușit să-l imobilizeze și să-l urce în autospecială. Acesta a fost escortat la Inspectorat pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor.

Deocamdată, poliția nu a oferit alte detalii despre incident și nici nu a precizat ce sancțiuni riscă tânărul.