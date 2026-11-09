Autorul atacului din Cracovia, în urma căruia au murit șase persoane, a decedat luni dimineață, la spital. Bărbatul de 24 de ani trecuse prin cel puțin trei intervenții chirurgicale, iar starea sa fusese critică de la internare.

Andreea Hioară
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Luni dimineață, Poliția din Malopolska a anunțat că agresorul a murit la spital. Voievodul regiunii Malopolska a declarat, la postul TVN24, că bărbatul s-a stins din viață luni, la ora 4:30, relatează Onet.

Autorul atacului sângeros din Cracovia era Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani. Șase persoane au murit în urma atacului. De asemenea, există suspiciuni că tânărul și-ar fi ucis părinții și sora într-un apartament din Ostrowiec Świętokrzyski.

„Încă de la început, starea lui a fost foarte gravă, fiind descrisă drept critică. Medicii au luptat pentru a-i salva viața, în ciuda faptelor îngrozitoare pe care le comisese. A trecut prin cel puțin trei intervenții chirurgicale”, a adăugat Krzysztof Klęczar.

Câte persoane au fost rănite în atacul din Cracovia

„Starea celorlalți răniți, în număr de 15 în acest moment, este neschimbată”, a precizat voievodul. „Starea a 14 dintre aceștia este stabilă. Unul dintre răniți, un polițist care a participat direct la prinderea agresorului, se află în continuare în stare gravă. Totuși, ieri a fost trezit din comă. Este bine îngrijit. Starea lui nu s-a schimbat față de ziua precedentă, ceea ce, în opinia mea, deși nu sunt medic, este o veste bună”, a declarat oficialul.

Acesta a mai spus că și cel de-al doilea polițist rănit se află în spital, însă starea sa este stabilă.

Citeste si :  „Nu vorbea niciodată, era distant și trist”. Noi detalii despre tânărul care a deschis focul în centrul Cracoviei și și-ar fi ucis părinții și sora înainte de atac
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google