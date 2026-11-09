Autorul atacului din Cracovia, în urma căruia au murit șase persoane, a decedat luni dimineață, la spital. Bărbatul de 24 de ani trecuse prin cel puțin trei intervenții chirurgicale, iar starea sa fusese critică de la internare.

Luni dimineață, Poliția din Malopolska a anunțat că agresorul a murit la spital. Voievodul regiunii Malopolska a declarat, la postul TVN24, că bărbatul s-a stins din viață luni, la ora 4:30, relatează Onet.

Autorul atacului sângeros din Cracovia era Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani. Șase persoane au murit în urma atacului. De asemenea, există suspiciuni că tânărul și-ar fi ucis părinții și sora într-un apartament din Ostrowiec Świętokrzyski.

„Încă de la început, starea lui a fost foarte gravă, fiind descrisă drept critică. Medicii au luptat pentru a-i salva viața, în ciuda faptelor îngrozitoare pe care le comisese. A trecut prin cel puțin trei intervenții chirurgicale”, a adăugat Krzysztof Klęczar.

Câte persoane au fost rănite în atacul din Cracovia

„Starea celorlalți răniți, în număr de 15 în acest moment, este neschimbată”, a precizat voievodul. „Starea a 14 dintre aceștia este stabilă. Unul dintre răniți, un polițist care a participat direct la prinderea agresorului, se află în continuare în stare gravă. Totuși, ieri a fost trezit din comă. Este bine îngrijit. Starea lui nu s-a schimbat față de ziua precedentă, ceea ce, în opinia mea, deși nu sunt medic, este o veste bună”, a declarat oficialul.

Acesta a mai spus că și cel de-al doilea polițist rănit se află în spital, însă starea sa este stabilă.

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