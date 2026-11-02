Pe parcursul lunii octombrie, geniștii Armatei Naționale au executat 26 de misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost nimicite 34 de obiecte explozive provenite din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit Ministerului Apărării, intervențiile au avut loc în raioanele Chișinău, Ștefan Vodă, Căușeni, Anenii Noi, Hîncești, Ungheni, Criuleni, Strășeni, Telenești, Ialoveni, Dondușeni și Leova.

obiecte explozibile/ Ministerul Apărării

Printre cele mai complexe și periculoase misiuni de deminare executate pe parcursul lunii s-au numărat două intervenții cu grad sporit de risc.

O dronă „GHERAN-4”, cu explozibil, neutralizată

În cadrul primei misiuni, a fost neutralizat o dronă „GHERAN-4”, cu explozibil, cu masa de 54 kg. Obiectul a fost descoperit în apropierea localității Chiștelnița, raionul Telenești, la o distanță de aproximativ 70 de metri de zona locuită.

15 proiectile de artilerie, neutralizate

Într-o altă intervenție, geniștii au depistat și neutralizat 15 proiectile de artilerie de diferite calibre, descoperite într-o pădure din apropierea localității Bălțați, raionul Ialoveni.

De la începutul anului curent și până în prezent, geniștii Armatei Naționale au executat 134 de misiuni de deminare. În urma acestora, au fost depistate și nimicite 266 de obiecte explozive de diferite tipuri și 1.325 de cartușe.

Ce trebuie să faceți dacă găsiți obiecte explozibile

În cazul depistării unor obiecte explozive, geniștii militari recomandă cetățenilor să respecte cu strictețe următoarele reguli de siguranță: să anunțe imediat Serviciul 112 sau autoritățile publice locale, să nu atingă munițiile cu mâna sau cu alte obiecte, să nu lovească și nu miște obiectele descoperite, să nu demonteze focoasele sau alte componente, să nu arunce obiectele explozive în foc.