47 de sesizări privind cazuri de violență în familie au fost înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore. În urma intervențiilor, oamenii legii au emis 20 de ordine de restricție de urgență, iar în alte cazuri au documentat încălcări ale măsurilor de protecție impuse agresorilor.

Potrivit Poliției Naționale, în urma verificărilor au fost întocmite trei procese-verbale pentru încălcarea ordinelor de restricție de urgență.

Totodată, instanțele de judecată au emis patru ordonanțe de protecție pentru victimele violenței în familie, iar polițiștii au documentat două cazuri în care aceste măsuri au fost încălcate.

Alte șapte procese-verbale au fost întocmite pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări corporale neînsemnate.

Unde pot cere ajutor victimele

Poliția îndeamnă victimele violenței în familie să nu tolereze abuzurile și să ceară ajutor. Oamenii legii reamintesc că, în situații de pericol, cetățenii pot apela numărul unic de urgență 112 sau linia telefonică gratuită 0800 88 008.