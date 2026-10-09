64 de sesizări privind cazuri de violență în familie au fost înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore. Pentru protejarea victimelor și documentarea faptelor, organele de drept au emis 30 de ordine de restricție de urgență, iar instanțele de judecată au dispus două ordonanțe de protecție.

Potrivit poliției, în aceeași perioadă au fost întocmite patru procese-verbale pentru încălcarea ordinelor de restricție de urgență. De asemenea, organele de drept au documentat un caz de nerespectare a ordonanței de protecție emise de instanța de judecată.

Totodată, a fost înregistrat un caz de violență între membrii familiei, soldat cu vătămări neînsemnate. Pentru această faptă a fost întocmit un proces-verbal.

Victimele sunt îndemnate să ceară ajutor

Poliția îndeamnă persoanele care se confruntă cu violența în familie să nu tolereze abuzurile și să solicite ajutorul autorităților.

În cazul unui pericol iminent, victimele sau martorii sunt îndemnați să apeleze 112. Pentru sprijin și consiliere poate fi apelată și linia telefonică 0 8008 8008.