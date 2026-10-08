Accident grav la Sîngerei: Un biciclist a murit pe loc după ce a fost lovit de o mașină. Momentul impactului, surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO

Un accident grav a avut loc în această seară la Sîngerei. Un bărbat care mergea pe bicicletă a fost lovit mortal de o mașină pe un drum din localitate. Atenție, urmează imagini cu impact emoțional. Elena Pozdîrcă Potrivit poliției, accidentul s-a produs în satul Sîngereii Noi. O femeie de 37 de ani, aflată la volanul unui Mercedes cu numere de înmatriculare străine, vira la stânga pe strada Biruinței, moment în care a lovit un biciclist de 71 de ani, care venea din sens opus. În urma impactului, bărbatul a murit pe loc. Femeia a fost testată cu aparatul Dräger, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii urmează să stabilească toate cauzele producerii accidentului.