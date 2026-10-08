Un incident grav a avut loc astăzi pe aerodromul din Vadul lui Vodă. O aeronavă Pipistrel Virus SW 121A s-a răsturnat la aterizare și a fost avariată, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă. La bord se afla o persoană, care din fericire nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit Autorității Aeronautică Civilă, cazul a avut loc astăzi, 8 octombrie, în jurul orei 11:53. O aeronavă Pipistrel Virus SW 121A, cu numărul de înmatriculare ER-ALT, s-a răsturnat la aterizare pe aerodromul din Vadul lui Vodă.

În urma impactului, aeronava a fost avariată.

Aeronava avariată/ Biroul de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi

La bord se afla o persoană, care din fericire nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cauzele producerii accidentului sunt investigate de Biroul de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi.