Avaria din Scuarul Catedralei, care a generat dispute între Primăria Chișinău și Termoelectrica a fost reparată. Lucrările au fost finalizate după ce săpăturile au scos la suprafață conducta deteriorată, iar echipele întreprinderii au intervenit inclusiv pe timpul nopții.

Potrivit întreprinderii, conducta scoasă la suprafață prezenta coroziune avansată și perforații, ceea ce a confirmat avaria și necesitatea intervenției.

În prezent, sunt restabilite suprafețele afectate, iar refacerea pavajului urmează să fie încheiată astăzi, astfel încât zona să poată fi utilizată din nou în condiții normale.

„Echipele S.A. „Termoelectrica” au lucrat și pe timpul nopții pentru a demonta porțiunea deteriorată a conductei și a finaliza reparația”, precizează întreprinderea.

Lucrări / Facebook/Termoelectrica

Lucrări / Facebook/Termoelectrica

Lucrări / Facebook/Termoelectrica

De unde a pornit conflictul între Primăria Chișinău și Termoelectrica

Conflictul a pornit de la lucrările pe care Termoelectrica vrea să le facă în zonă. Compania spune că intenționează să intervină pentru remedierea avariei la rețeaua termică. Primăria susține însă că săpăturile sunt făcute fără permisiune și cere respectarea procedurilor.

Astfel, o avarie la rețeaua termică s-a transformat într-un conflict deschis între reprezentanții administrației municipale, poliție și Termoelectrica, iar situația din scuarul Catedralei rămâne tensionată.

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Avaria din Scuarul Catedralei, confirmată

Ieri, avaria din Scuarul Catedralei, asupra căreia au existat dispute între reprezentanții Primăriei Chișinău și Termoelectrica, a fost confirmată în urma lucrărilor de excavare efectuate. Termoelectrica susține că săpăturile au scos la iveală defecțiunea la conducta subterană și au confirmat datele înregistrate anterior de sistemul de dispecerat.

Compania a publicat și un material video în care se vede conducta spartă și locul în care a fost identificată avaria. Potrivit Termoelectrica, imaginile demonstrează necesitatea intervenției și a lucrărilor de reparație.

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