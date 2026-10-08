Efectivul Armatei Naționale va fi majorat, în contextul reformei militare și al noilor riscuri și amenințări la adresa Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, înaintea ședinței Parlamentului în cadrul căreia deputații urmează să examineze, cu ușile închise, proiectul privind structura generală și efectivul Armatei Naționale.

Potrivit lui Nosatîi, efectivul armatei a fost redus semnificativ în ultimele decenii. Dacă anterior efectivul scriptic al Armatei Naționale depășea 9.000 de persoane, acesta a fost redus ulterior la aproximativ 6.500 de militari, la care se adaugă circa 2.000 de angajați civili.

Astfel, ministrul spune că, în urma analizelor efectuate în procesul de reformare a sectorului de apărare, autoritățile au ajuns la concluzia că Republica Moldova are nevoie de un efectiv mai mare al armatei și de o structură adaptată actualelor riscuri de securitate.

„Armata Republicii Moldova ar trebui să fie într-un număr mai mare. Astăzi va fi discutat și ce fel de structură trebuie să fie armata, reieșind din pericolele și amenințările curente care sunt actualmente în direcția Republicii Moldova”, a spus ministrul.

Întrebat dacă proiectul prevede majorarea efectivului Armatei Naționale și dacă poate spune cu cât va crește acesta, Nosatîi a confirmat doar că efectivul va fi mărit, fără a oferi o cifră.

„Da, definitiv. Haideți să fie aprobată această hotărâre și, respectiv, partea publică să fie adusă la cunoștința cetățenilor”, a declarat ministrul.

Sedință cu caracter închis la Parlament

Parlamentul examinează astăzi, în ședință cu caracter închis, proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, documentul conține informații clasificate drept secret de stat.

Din acest motiv, accesul la ședință este restricționat, iar deputații nu au voie să intre în sala de plen cu telefoane mobile, laptopuri sau alte dispozitive electronice.

Ce spune președintele Maia Sandu

La rândul său, președintele țării, Maia Sandu, spune că examinarea cu acces restricționat este o procedură firească în cazul unui document secret.

„Este o procedură firească. Un document secret trebuie să respecte niște proceduri. De ce documentul e secret? Pentru că nu vrem ca alte țări, mai ales cele care sunt ostile Republicii Moldova, să cunoască toate aceste lucruri”, a declarat Maia Sandu.