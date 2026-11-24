1.550 de angajați ai structurilor și agențiilor teritoriale de asistență socială (STAS și ATAS) din întreaga țară și-au consolidat competențele digitale în cadrul proiectului susținut de Fundația Orange Moldova, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și implementat de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”.

Ajuns la cea de-a doua ediție, programul a fost dezvoltat în contextul digitalizării serviciilor publice și al reformei sistemului de asistență socială RESTART. Ediția din 2026 a aprofundat competențele dezvoltate în anul precedent și a introdus subiecte care au devenit tot mai relevante în activitatea profesională, precum securitatea cibernetică și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.

Olga Surugiu, CEO Orange Moldova:

„Transformarea digitală a unui sistem începe cu oamenii care lucrează în el și cu încrederea lor de a folosi tehnologia în activitatea de zi cu zi. În domeniul asistenței sociale, această legătură este cu atât mai importantă, pentru că fiecare competență dobândită poate influența direct felul în care un beneficiar primește informația și sprijinul de care are nevoie. Am ales să continuăm acest program și să îl dezvoltăm de la o ediție la alta, astfel încât lucrătorii sociali să poată ține pasul cu instrumentele digitale care le schimbă profesia, inclusiv cu inteligența artificială și noile cerințe de securitate. Iar faptul că programul și resursele create vor rămâne în sistem, la dispoziția Ministerului Muncii și Protecției Sociale, îi oferă acestei investiții continuitatea pe care ne-am dorit-o de la început. Prin Fundația Orange Moldova, vom continua să susținem educația digitală acolo unde competențele dezvoltate pot ajunge, prin oameni, mai departe în comunități.”

Olga Surugiu/ Orange

De la competențe digitale de bază la inteligență artificială aplicată

Instruirile s-au desfășurat în perioada iulie – octombrie 2026, iar numărul participanților a depășit ținta inițială de 1.500 de beneficiari.

Programul a fost adaptat nivelului de pregătire al participanților. La nivel începător, cursanții au lucrat pe comunicarea în mediul virtual, organizarea informației pe calculator și utilizarea ONLYOFFICE. Curriculumul a inclus și navigarea sigură pe Internet, alături de primele aplicații ale inteligenței artificiale.

La nivel intermediar, accentul a fost pus pe folosirea instrumentelor digitale în activitatea profesională curentă. Participanții au lucrat în ONLYOFFICE și Canva, au aprofundat securitatea cibernetică aplicată și au explorat modalități responsabile de utilizare a inteligenței artificiale pentru eficientizarea muncii.

Exercițiile au pornit de la instrumentele pe care angajații sistemului public le pot întâlni în activitatea lor. Printre acestea se numără poșta guvernamentală Zimbra, documentele și foile de calcul din ONLYOFFICE, platforma Nextcloud, PDF24 Toolbox și Canva. Modulele dedicate inteligenței artificiale au inclus lucrul cu instrumente precum ChatGPT și Claude, cu accent pe utilizarea lor responsabilă în context profesional.

Programul a avut o durată de 30 de ore pentru fiecare participant, completată de sesiuni de follow-up și mentorat. Formarea a fost susținută de 17 traineri din rețeaua „Clasa Viitorului”. Pentru 50 de reprezentanți ai conducerii STAS și ATAS au fost organizate sesiuni cu prezență fizică la Orange Digital Center, iar ceilalți participanți au urmat instruirile online.

Natalia PLUGARU, Ministra Muncii și Protecției Sociale:

„Mă bucur că angajații din sistemul de asistență socială au avut ocazia să participe la aceste instruiri, să descopere instrumente noi și să învețe cum le pot folosi în munca de zi cu zi. Astăzi, competențele digitale, inclusiv capacitatea de a utiliza inteligența artificială în mod responsabil, devin tot mai importante în orice domeniu. Le mulțumesc partenerilor de la Fundația Orange Moldova și „Clasa Viitorului” pentru sprijin și pentru implicarea în pregătirea angajaților noștri. Este important ca ceea ce au învățat participanții să fie folosit în continuare și să ajungă, în timp, la cât mai mulți colegi din sistem.”

Natalia Plugaru/ Orange

99,8% dintre participanții care au oferit feedback ar recomanda cursul colegilor

Evaluarea realizată la finalul instruirilor confirmă aplicabilitatea programului în activitatea profesională. Formularul de feedback a fost completat de 924 de participanți, reprezentând aproximativ 60% din total.

Organizarea programului, materialele de curs și claritatea expunerii au obținut fiecare o medie de 4,92 din 5. Utilitatea cunoștințelor dobândite a fost evaluată cu 4,90 din 5, iar la fiecare dintre criteriile analizate peste 99% dintre respondenți au acordat nota 4 sau 5.

922 dintre cei 924 de participanți, echivalentul a 99,8%, au declarat că ar recomanda cursul colegilor. Feedback-ul arată și ce a contat cel mai mult pentru cursanți: aplicarea imediată a instrumentelor în activitatea lor și încrederea dobândită în utilizarea tehnologiei.

Unul dintre participanți a menționat: „Exercițiile ghidate pas cu pas ne-au ajutat să depășim teama de tehnologie și să învățăm rapid cum să completăm documentele digitale eficient.” Pentru alți cursanți, contactul direct cu inteligența artificială a fost una dintre cele mai utile experiențe ale programului: „Cel mai mult mi-a plăcut capitolul dedicat inteligenței artificiale, deoarece am descoperit modalități practice prin care aceasta poate fi utilizată pentru eficientizarea activității și simplificarea sarcinilor de lucru.”

Eveniment/ Orange

Competențele dezvoltate rămân în sistem

Experiența acumulată în cele două ediții va continua să fie valorificată în sistemul public de asistență socială. Programul de formare și suportul de curs vor fi transferate Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care le va putea utiliza și dezvolta în continuare. Astfel, resursele create în cadrul proiectului vor rămâne disponibile pentru formarea angajaților și pentru adaptarea viitoarelor instruiri la evoluția instrumentelor digitale utilizate în sectorul public.

Proiectul „Consolidarea competențelor digitale ale angajaților din sistemul public de asistență socială” este susținut de Fundația Orange Moldova, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și implementat de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”.

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