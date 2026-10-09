O femeie de 66 de ani din Chișinău era pe punctul de a-și pierde apartamentul după ce escrocii au convins-o să-și vândă locuința și să le transmită banii. Polițiștii au reușit să oprească schema înainte ca femeia să rămână fără casă. Doi tineri, de 20 și 22 de ani, au fost reținuți în timp ce primeau o nouă tranșă de bani.

Potrivit poliției, femeia ar fi fost contactată prin Telegram de persoane care se prezentau drept angajați ai instituțiilor de stat. Sub pretextul protejării economiilor, aceasta ar fi fost convinsă să transmită escrocilor două tranșe de bani, în valoare totală de peste 380.000 de lei.

Ulterior, aceștia ar fi determinat-o să-și vândă apartamentul, iar banii obținuți urmau să fie transferați în conturi pretins sigure.

Deși poliția a intervenit, femeia, puternic manipulată, a refuzat să creadă că este victima unei fraude și să coopereze cu organele de drept. Nici rudele acesteia, contactate de polițiști în încercarea de a o proteja, nu au reuşit sǎ o convingă că este victima unei escrocherii.

Doi tineri au fost reținuți în flagrant

În aceste condiții, polițiștii au continuat acțiunile de documentare și, la transmiterea celei de-a treia tranșe de bani, polițiștii au reținut în flagrant doi tineri, de 20 și 22 de ani, originari din stânga Nistrului.

În mașina acestora au fost găsiți bani, ai căror proveniență urmează să fie stabilită, un aparat de numărat banii, carduri bancare și alte obiecte relevante pentru cauza penală.

Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia ar putea sta la închisoare de la 4 la 8 ani.