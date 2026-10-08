România dispune de capacitatea de a doborî drone, însă folosirea acesteia ar putea fi luată în calcul doar în situația în care aparatul de zbor ar afecta interesele economice ale țării, a declarat ministrul interimar al Apărării Naționale de la București, Radu Miruță. Declarația a fost făcută la Moldova Security Forum, în cadrul unei discuții despre securitatea spațiului aerian al Republicii Moldova și despre posibilitatea ca România să acorde sprijin Chișinăului în cazul unor incidente cu drone.

Întrebarea a venit în contextul intereselor economice ale României în Republica Moldova, inclusiv după achiziționarea Portului Internațional Giurgiulești.

„România are această capacitate să doboare drone, dacă acele drone vor afecta interesele noastre economice. Doar în aceste condiții. Analizăm posibilitatea de a face tot ce este legal pentru a ajuta partenerii noștri din Moldova, însă trebuie să facem asta respectând buchea legii”, a spus ministrul român.

Declarațiile au fost făcute în condițiile în care securitatea spațiului aerian al Republicii Moldova a devenit un subiect tot mai important în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor provocate de drone în regiune.

Ce declarații a făcut Nosatîi

La Moldova Security Forum a participat și ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi. Acesta a fost întrebat dacă retragerea trupelor ruse și evacuarea munițiilor din regiunea transnistreană, inclusiv din depozitele de la Cobasna, ar trebui să facă parte dintr-un eventual acord de pace privind războiul din Ucraina.

Nosatîi a spus că cele două chestiuni trebuie tratate separat și a reiterat poziția Chișinăului privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.

„Nu cred că trebuie să discutăm despre evacuarea acestor trupe, care staționează ilegal pe teritoriul nostru, după finalizarea războiului din Ucraina”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Nosatîi, problema retragerii trupelor ruse este una distinctă de negocierile privind încheierea războiului din Ucraina și trebuie abordată separat.

„Acestea sunt două întrebări diferite, care trebuie să fie ridicate în mod diferit. De aceea, noi suntem gata să discutăm despre acest moment oricând”, a mai spus ministrul moldovean.

Maia Sandu, despre posibilitatea ca România să ajute Republica Moldova cu avioane de luptă

Și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut astăzi declarați pentru presă referindu-se la posibilitatea ca România să ajute cu avioane de luptă țara noastră. Șefa statului a explicat că doborârea dronelor este dificilă din cauza densității mari a localităților din Republica Moldova, existând riscul ca aparatele doborâte să cadă peste zone locuite.

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