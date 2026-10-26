Mâine, 80 de localități din 28 de raioane ale Republicii Moldova își vor sărbători hramul. În acest context, poliția îndeamnă cetățenii să respecte ordinea publică, să evite conflictele și să dea dovadă de un comportament civilizat pe durata sărbătorilor.

Pentru a preveni incidentele, organele de drept le recomandă cetățenilor să țină cont de câteva reguli de siguranță:

Nu urcați la volan după ce ați consumat alcool.

Aveți grijă de bunurile personale, în special în locurile aglomerate.

Supravegheați permanent copiii și nu îi lăsați nesupravegheați în spațiile publice.

Evitați conflictele și respectați ordinea publică.

Poliția îndeamnă cetățenii să sărbătorească responsabil, să manifeste respect față de cei din jur și să contribuie la menținerea unui climat de siguranță în localitățile în care va fi marcat hramul.