94 de persoane, printre care 18 copii, au făcut o toxiinfecție alimentară după ce au participat la evenimente organizate într-o cafenea din Bălți. 12 dintre persoanele afectate au fost confirmate cu Salmonella, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Activitatea localului a fost suspendată temporar.

Potrivit ANSP, cazurile au fost înregistrate în perioada 6–15 noiembrie 2026. 34 de persoane s-au adresat pentru asistență medicală la Spitalul Clinic Bălți, acuzând simptome specifice bolii diareice acute. Alte două persoane au solicitat îngrijiri medicale la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”.

În urma investigațiilor de laborator, în cazul a 12 pacienți a fost confirmată infecția cu Salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt încă în proces de examinare.

A fost demarată ancheta epidemiologică

După notificarea despre apariția focarului, specialiștii Centrului de Sănătate Publică Bălți au demarat ancheta epidemiologică și au întreprins, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, mai multe măsuri pentru limitarea răspândirii infecției.

Au fost prelevate probe biologice de la bolnavi și de la angajații implicați în prepararea și manipularea alimentelor. Totodată, inspectorii au colectat probe de produse alimentare, apă potabilă și teste de salubritate pentru verificări de laborator.

Persoanele bolnave sunt izolate și beneficiază de tratament specializat, în regim de staționar sau ambulatoriu, sub supraveghere medicală. De asemenea, autoritățile au dispus depistarea activă a persoanelor cu simptome de boală diareică acută și monitorizarea contacților.

Activitatea cafenelei a fost sistată temporar

Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili sursa contaminării și cum s-a produs focarul.