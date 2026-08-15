De două luni, un pui de barză salvat după ce a căzut din cuib, este hrănit, îngrijit și tratat ca un copil de o familie din Anenii Noi, care l-a primit în casa sa. Cocolino, cum a fost botezat, a devenit unul de-al casei și este o adevărată vedetă pe internet. După o perioadă de răsfăț, urmează cea mai mare provocare. Cocolino trebuie să învețe cea mai importantă lecție: să zboare singur și să se întoarcă acolo unde îi este locul — în natură.

- Cocolino, Cocolino!

„De la început, n-am știut cum să-l hrănesc, cu ce să-l hrănesc.

„Întrucât a crescut fără mamă, eu îi acord toată atenția.”

„Și iată așa, Cocoliță al nostru creștea și se făcea tot mai frumos.”

Faceți cunoștință. El este Cocolino, de la Geamăna, Anenii Noi.

Povestea a început acum două luni. Era încă un pui mic, atunci când a căzut din cuib, iar Viorica Ceban i-a devenit a doua mamă.

Viorica CEBAN, LOCUITOARE SATUL GEAMĂNA, ANENII NOI: „Mămica lui l-a aruncat din cuib, iar eu am hotărtât să-l iau și să-l cresc. Nici nu știam cum cresc barzele, evoluția lor, ce mănâncă și cum cresc.”

Așa a început cea mai mare aventură, dar și provocare în viața celor doi. Viorica i-a dăruit grijă, siguranță și multă iubire, iar Cocolino s-a adaptat rapid noilor condiții de viață.

Viorica CEBAN, LOCUITOARE SATUL GEAMĂNA, ANENII NOI: „Îi încălzeam apă și-i puneam pe noapte să-i fie cald. Timp de o săptămână mă trezeam noaptea și mă uitam la el, ce face, dacă e învelit, nu îi e frig și să îi schimb sticluța.”

Cocolino are un meniu special și diversificat.

„Noi îi dăm pește congelat, pe care-l cumpărăm așa, mic. Dar îi cumpăr și mâncare pentru pisici, îi place foarte mult pentru că conține carne.”

Acum, Cocolino are deja două luni și s-a adaptat perfect familiei și gospodăriei, devenind de-al casei.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Pentru a se simți cât mai aproape de habitatul său natural, pentru Cocolino a fost contruit acest cuib improvizat, chiar aici, în mijlocul grădinii. În el, barza petrece cel mai mult timp, aici se odihnește și tot aici doarme.”

Viorica CEBAN, LOCUITOARE SATUL GEAMĂNA, ANENII NOI: „Am luat acest butoi, în care soțul face vin. I-am pus puține paie. Inițial, eu i-am pus niște iarbă pe jos și am văzut că el stătea acolo toată ziua, și m-am gândit că trebuie să-i fac un cuib.”

La scurt timp a urmat și primul zbor, iar emoțiile au fost la fel de intense ca la primii săi pași.

Viorica CEBAN, LOCUITOARE SATUL GEAMĂNA, ANENII NOI: „În fiecare zi aveam emoții colosale, dar cel mai emoționant a fost când a început să facă primii pași. Ca un copilaș mic.”

Astăzi Cocolino este o adevărată vedetă pe rețele, iar povestea sa de salvare este urmărită de mii de oameni. Deși a fost crescut în familie, Viorica își dorește ca puiul să revină în sălbăticie.

Viorica CEBAN, LOCUITOARE SATUL GEAMĂNA, ANENII NOI: „Vrem să-i punem un inel, ca să-l însemnăm cu un număr de telefon și numele lui, ca să-l putem găsi.”

Până atunci, timpul le va arăta. Cert este că la Geamăna, Cocolino mereu va fi așteptat acasă.

„Chiar dacă Cocolino al nostru va pleca în țările calde, el este mereu primit în casa noastră. Îl așteptăm cu mare drag să se întoarcă la noi”.