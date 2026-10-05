Un bărbat de 32 de ani a fost salvat de pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență după ce a căzut într-o fântână cu apă de 5 metri, la Cimișlia. Acesta a fost scos la suprafață în stare conștientă și a fost transportat la spital pentru investigații. Deocamdată nu este clar cum acesta a ajuns în fântână.

Potrivit IGSU, totul s-a întâmplat noaptea trecută, în jurul orei 01:00, pe strada Mihai Viteazul din Cimișlia. Un bărbat a căzut într-o fântână cu apă și se afla la o adâncime de aproximativ 5 metri.

La locul incidentului au intervenit salvatorii și pompierii, care l-au scos pe bărbat din fântână în stare conștientă. Acesta nu a avut de suferit, însă a fost transportat la spital pentru investigații.

Investigațiile pe caz continuă.

Câte cazuri au fost înregistrate de la începutul anului

De la începutul anului, 12 persoane au fost salvate de către angajații IGSU din fântâni.