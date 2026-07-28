Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la opt luni de închisoare, după ce a cerut 400 de euro de la un taximetrist. Acesta i-a spus că poate influența polițiștii care examinau un dosar contravențional deschis în urma unui accident rutier.

Potrivit Procuraturii Generale, cazul a început după ce un taximetrist s-a ales cu un dosar contravențional în urma unui accident produs la Chișinău. La locul de muncă, colegii i-au recomandat o persoană care oferea consultanță în astfel de cazuri, iar șoferul a contactat-o.

În timpul discuțiilor purtate prin telefon, bărbatul i-a spus taximetristului că poate influența polițiștii care se ocupau de dosar, astfel încât aceștia să ia o decizie în favoarea lui.

La 25 octombrie 2024, bărbatul a cerut 400 de euro și a motivat că dosarul urma să fie examinat în scurt timp.

Bărbatul nu și-a recunoscut vina.

Procurorii mai precizează că, în 2024, acesta a fost găsit vinovat de escrocherie.