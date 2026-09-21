Un șofer a fost surprins pe strada Vadul lui Vodă din capitală în timp ce încălca mai multe prevederi ale Regulamentului circulației rutiere, pentru a evita ambuteiajul. Momentul a fost surprins de o persoană și publicat pe rețelele de socializare.

Din imaginile video se vede cum conducătorul auto trece peste linia dublă continuă și ajunge pe contrasens, încercând să ocolească mașinile aflate în ambuteiaj.

Ulterior, șoferul aprinde semnalizatorul stânga, intenționând să vireze pe o stradă. Acesta rămâne însă câteva minute pe contrasens, blocând traficul din sens opus.

În cele din urmă, conducătorul auto reușește să efectueze virajul la stânga și eliberează banda destinată circulației pe contrasens.

Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare, unde au stârnit reacții din partea internauților.