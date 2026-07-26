Un bărbat de 33 de ani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi incendiat o mașină de serviciu al poliției, la Comrat. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în această dimineață, pe o stradă din Comat. În urma incendiului, mașina a fost distrusă.

În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore.

Totodată, bărbatul este cercetat în alte trei cauze penale, aflate pe rolul instanței de judecată- pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată, furt de proporții, precum și pentru amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere.

Investigațiile continuă.