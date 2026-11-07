Un bărbat de 41 de ani a încercat să iasă din Republica Moldova cu două pungi în care se afla o substanță vegetală presupusă a fi marijuana. Acestea au fost găsite în interiorul adidașilor pe care îi purta, în timpul unui control suplimentar la punctul de trecere a frontierei Leușeni.

Potrivit poliției de frontieră, cazul a fost înregistrat pe 5 noiembrie, când un microbuz care circula pe ruta Republica Moldova–Germania s-a prezentat pentru autorizarea ieșirii din țară. În baza analizei de risc, polițiștii de frontieră, împreună cu ofițerii Frontex și funcționarii vamali, au verificat suplimentar unul dintre pasageri, cetățean al Republicii Moldova.

În interiorul adidașilor bărbatului au fost găsite două pungi din polietilenă, cu o substanță vegetală de culoare verzuie și cu miros specific, presupusă a fi marijuana. Întrebat despre proveniența acesteia, bărbatul a declarat că îi aparține și că o deținea pentru consum propriu.

Subtasnță interzisă/ IGPF

Substanța a fost ridicată și transmisă pentru expertiză, pentru a-i fi stabilită compoziția chimică. Cazul este investigat în continuare.