Scandalul dintre primarul capitalei și șefa cabinetului său continuă. Tatiana Oboroc, anunță că a fost demisă din funcție de Ion Ceban, în timp ce se află în concediu medical. Anunțul vine la câteva zile după ce aceasta l-a acuzat public pe edil de presiuni asupra angajaților Primăriei și de intervenții în contractele publice ale fiului său.

Într-o nouă postare pe Facebook, Oboroc susține că demiterea sa confirmă presiunile despre care a vorbit anterior și pune sub semnul întrebării legalitatea deciziei.

„Primarul general Ion Ceban a decis să mă demită din funcție, în pofida faptului că mă aflu în concediu medical”, a scris aceasta.

Oboroc afirmă că, în ultima perioadă, ar fi fost intimidată și supusă unor presiuni și tentative de discreditare. Ea întreabă cine verifică legalitatea deciziei și cine își asumă responsabilitatea pentru respectarea drepturilor sale de angajat. Totodată, spune că a depus o cerere pentru acordarea concediului destinat îngrijirii nepoțelei sale, în calitate de bunică, până la vârsta de trei ani.

În aceeași postare, Tatiana Oboroc anunță că se retrage din echipa Mișcării Alternativa Națională, formațiunea condusă de Ion Ceban. Aceasta afirmă că nu se mai regăsește în direcția politică și practicile promovate de partid. Oboroc a coordonat anterior activitatea politică a MAN în raionul Edineț și în Zona de Nord.

„Nu pot să mă asociez cu un mod de a face politică în care loialitatea pare să fie mai importantă decât legea, demnitatea umană și respectul față de oameni”, a declarat aceasta.

Oboroc, acuzații la adresa lui Ion Ceban

În prima sa declarație publică de acum trei zile, Tatiana Oboroc l-a acuzat pe Ion Ceban de presiuni asupra angajaților municipalității, inclusiv pentru participarea la distribuirea ziarelor de partid, și a susținut că ar exista tentative de reziliere a contractelor publice ale companiei copilului său.

În replică, primarul a respins acuzațiile și a afirmat că, în urma unor audituri interne, ar fi fost depistate nereguli în procese de achiziții și implicări în licitații în scopuri personale. Ceban a susținut că documentele privind alte două cazuri vor fi transmise organelor competente.

Deocamdată, Ion Ceban nu a venit cu o reacție la noua postare a Tatianei Oboroc.

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