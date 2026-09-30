Un șofer de 60 de ani a scăpat nevătămat, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de remorca unui tractor și s-a răsturnat. Accidentul s-a produs aseară, între localitățile Hiliuți și Șaptebani. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară, în jurul orei 20.00. Șoferul nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare în timpul deplasării și s-a lovit de remorca tractată de un tractor, condus de un tânăr de 23 de ani.

În urma impactului, automobilul s-a răsturnat, iar ambele mijloace de transport au fost deteriorate.

Din fericire, nicio persoană nu a suferit. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Poliția continuă cercetările.