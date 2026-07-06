Un adolescent de 15 ani din Călărași a smuls telefonul mobil din buzunarul unei persoane aflate într-un parc din Chișinău și a fugit de la locul faptei. Acesta a fost ulterior depistat de autorități și este cercetat penal în stare de libertate. 

Andreea Hioară
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Potrivit poliției, infracțiunea s-a produs în Scuarul Catedralei din capitală. Adolescentul a luat dispozitivul din buzunarul victimei și a fugit.

Ulterior, suspectul a fost identificat, iar telefonul a fost restituit proprietarului. 

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 3.000 de lei.

Prevederile legale

Pentru infracțiunea de jaf, legislația în vigoare prevede pedeapsa cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Poliția înregistrează tot mai multe cazuri de jaf comise pe străzile din Chișinău, în care victimele sunt agresate, iar telefoanele mobile sau alte bunuri de valoare le sunt luate.

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