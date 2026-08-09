Un tânăr de 22 de ani a fost reținut după ce ar fi provocat un accident pe o stradă din Chișinău. Testat alcoolscopic de polițiști, acesta avea o concentrație de 0,91 mg/l alcool în aerul expirat, iar verificările au arătat că permisul său de conducere era suspendat.

Potrivit Poliției, totul s-a întâmplat noaptea trecută, la intersecția străzilor Mihail Sadoveanu și Petru Zadnipru din capitală. Preliminar, un automobil condus de un tânăr de 22 de ani s-a lovit într-un obstacol. În urma impactului, mașina a avariat și alte două automobile parcate în apropiere.

Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.

Avea o concentrație de 0,91 mg/l alcool în aerul expirat

Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, rezultatul indicând o concentrație de 0,91 mg/l alcool în aerul expirat. Totodată, polițiștii au constatat că permisul de conducere al acestuia era suspendat.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar conducătorul auto a fost reținut.