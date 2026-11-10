Impact violent pe bulevardul Grigore Vieru din captală. Doi pietoni au ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost loviți de o mașină. O femeie de 30 de ani a murit ulterior, iar un tînăr de 21 este la terapie intensivă. Victimele traversau strada regulamentar, pe o trecere nedirijată de semafor. Șoferul implicat în accident a fugit de la fața locului, abandonând mașina. Un martor ne-a declarat că acesta ar fi circulat cu viteză excesivă.

Accidentul s-a produs în jurul orei 5 seara, pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală, în apropiere de maternitatea nr 2. Cele două victime traversau pe trecerea de pietoni, susține poliția, într-un comunicatul de presă, dar și unii martori. Impactul a fost atât de puternic, încât pietonii au fost aruncați la câțiva metri distanță, dar și într-o mașină care circula în preajmă. Pe capota automobilului a rămas o denivelare vizibilă. Conducătoarea auto era îngrozită.

„La mașina care au lovit pietonii nu am fost eu”.

Victimele au fost grav rănite, iar ambulanțele le-au transportat de urgență la Institutul de Medicină Urgentă.

Pavel CEBAN, INSPECTOR SUPERIOR, INSP: „A parvenit apel la 112 precum că doi pietoni au fost tamponați pe trecerea de pietoni. Ajunși la locul faptei, polițiștii au stabilit că au fost tamponați o persoană de gen feminin și o persoană de gen masculin. Aceștia au fost transportați în stare gravă la spital. Conducătorul auto implicat în accident a fugit, mașina se află la fața locului”.

Elena POZDÎRCA, REPORTER PRO TV: „Aceasta este mașina implicată în accidentul în care au fost loviți doi pietoni. În urma impactului, parbrizul a fost spart, iar cioburile au ajuns pe carosabil. Șoferul nu a rămas însă la fața locului, ci a fugit, abandonând automobilul aici. Poliția urmează să stabilească cine se afla la volan”.

Un martor susține că șoferul circula cu viteză mare.

„Șoferul eu nu l-am văzut, dar a „zburat” cu viteză excesivă. În acel moment eu m-am întors, că am înțeles că a lovit pe cineva, el pur și simplu a „zburat”. În acel moment au trecut persoanele la trecere, cred că au fost aruncate la câțiva metri”.

Ulterior, poliția a stabilit că la volanul mașinii se afla un tânăr de 25 de ani, iar mașina era închiriată.