Un tânăr de 25 de ani a murit, după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită de un automobil. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-o altă mașină, care s-a izbit ulterior într-un stâlp. Accidentul s-a produs pe o stradă din capitală. Șoferul automobilului care ar fi provocat impactul a fost reținut, iar celălalt conducător auto nu a avut de suferit.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri seara, pe strada Grenoble din capitală. Preliminar, un tânăr de 20 de ani care se afla la volanul unui automobil de model Opel a lovit o motocicletă condusă de un tânăr de 25 de ani.

În urma impactului, motocicleta a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit lateral cu o Toyota care s-a izbit într-un stâlp electric.

Motociclistul a fost transportat în stare gravă la spital, însă la scurt timp a murit.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar șoferul Opelului a fost reținut.