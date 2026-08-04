Biroul Politici de Reintegrare cere Tiraspolului să nu reducă debitele de apă deversate din lacul de acumulare Dubăsari, în contextul situației hidrologice dificile de pe râul Nistru. Instituția avertizează că diminuarea volumului de apă eliberat din lac ar putea afecta funcționarea prizei de captare de la Coșernița și alimentarea cu apă a municipiului Chișinău și a altor localități deservite de sistemul centralizat.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la Biroul de Reintegrare ne-au spus că solicitarea a fost transmisă pe 31 iulie, prin canalul de comunicare al reprezentanților politici, după ședința extraordinară a Comisiei moldo-ucrainene pentru utilizarea durabilă și protecția bazinului fluviului Nistru.

Potrivit Biroului, Chișinăul a informat Tiraspolul despre situația hidrologică și măsurile convenite cu partea ucraineană pentru gestionarea acesteia.

„În acest context, a fost transmis un apel insistent către Tiraspol de a evita reducerea debitelor de apă deversate din lacul de acumulare Dubăsari pentru a nu crea riscuri pentru funcționarea prizei de captare de la Coșernița și a nu afecta continuitatea alimentării cu apă a municipiului Chișinău și a localităților deservite de sistemul centralizat”, au declarat responsabilii de la Biroul Politici de Reintegrare.

Tiraspolul nu a oferit un răspuns

Instituția precizează că, până în prezent, reprezentantul politic de la Tiraspol nu a oferit un răspuns la solicitarea autorităților constituționale.

Totodată, Biroul Politici de Reintegrare subliniază că aspectele privind gestionarea resurselor de apă ale râului Nistru sunt discutate în cadrul cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina, în baza acordurilor și mecanismelor existente, fără implicarea reprezentanților de la Tiraspol.

Potrivit instituției, decizia privind reducerea deversărilor a fost adoptată în contextul situației hidrologice grave și urmărește protejarea, în măsura posibilităților, a intereselor Republicii Moldova și ale Ucrainei.

Cod portocaliu hidrologic din cauza nivelului critic de scăzut al apei

La 28 iulie, Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile din cauza scăderii accentuate a debitului râului Nistru. Atunci, autoritățile au declarat că seceta și lipsa precipitațiilor din regiune ar putea afecta alimentarea cu apă a unor localități, dar și funcționarea stațiilor de captare și a sistemelor de irigare.

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