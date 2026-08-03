Vizita unei delegații din Afganistan la Chișinău provoacă reacții și verificări la nivel guvernamental. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a confirmat că a semnat o solicitare către Ministerul Afacerilor Externe pentru facilitarea accesului în Republica Moldova a trei reprezentanți de la Kabul. Oficialul susține că demersul a avut drept scop sprijinirea unor agenți economici moldoveni care încearcă să intre pe piața afgană.

Potrivit lui Vasile Șarban, reprezentanții afgani ar urma să aibă întâlniri cu producători de produse de uz fitosanitar din Republica Moldova, care caută noi piețe de desfacere.

„Eu cred că este corect ca autoritățile din R. Moldova să aibă grijă de agenții economici din Republica Moldova”, a declarat secretarul de stat pentru ZdG, explicând că firmele moldovenești ar fi interesate să-și extindă activitatea în Afganistan.

Acesta a precizat că agenții economici s-ar fi orientat anterior spre piețe precum Uzbekistanul, iar pentru a începe exporturile către Afganistan, autoritățile de la Kabul ar solicita verificarea oficială a unităților de producere.

MAE spune că delegația nu reprezintă guvernul recunoscut al Afganistanului

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că trei membri ai unei delegații din Afganistan au primit vize pentru a intra în Republica Moldova, însă a precizat că statul moldovean nu recunoaște guvernarea talibană de la Kabul.

MAE a menționat că persoanele care au ajuns în Republica Moldova nu sunt incluse pe listele de sancțiuni internaționale și că nu vor avea loc întrevederi oficiale sau contacte bilaterale cu acestea.

„Vizita a fost inițiată în contextul unor discuții purtate de producători agricoli locali cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al R. Moldova privind posibile exporturi cu caracter umanitar către Afganistan”, a precizat instituția.

Guvernul verifică procedura prin care au fost emise invitația și vizele

După apariția informațiilor despre vizita reprezentanților Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Creșterii Animalelor din Afganistan, Guvernul a anunțat că va verifica modul în care au fost emise invitația și documentele necesare pentru accesul în Republica Moldova.

Delegația afgană ar urma să rămână în țara noastră până pe 7 august. Potrivit presei din Afganistan, aceasta este condusă de ministrul adjunct al Agriculturii, Sadr Azam Osmani.

Vizita ridică întrebări în contextul regimului taliban de la Kabul

Afganistanul este condus de regimul taliban, care este vizat de-a lungul timpului de critici internaționale privind încălcări grave ale drepturilor omului și probleme de securitate.

Autoritățile de la Chișinău susțin însă că vizita are un caracter economic și că Republica Moldova respectă regimurile internaționale de sancțiuni.