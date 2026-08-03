Cazul care a șocat opinia publică, după ce o amendă rutieră a fost întocmită pe numele Ludmilei Vartic chiar în ziua în care aceasta murise, intră într-o nouă etapă. Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță dosarul fostului polițist acuzat că ar fi falsificat documente oficiale pentru a sancționa o persoană care nici nu se afla la volan, iar ulterior s-a dovedit că era deja decedată.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, fostul subofițer superior al Secției patrulare „Centru” este acuzat că, la 3 martie 2026, a întocmit un proces-verbal de contravenție pe numele Ludmilei Vartic, deși la volanul automobilului se afla soțul acesteia.

Ancheta arată că șoferul, oprit pentru încălcarea regulilor de circulație, i-ar fi cerut polițistului să întocmească actele pe numele soției sale pentru a evita sancționarea. Polițistul ar fi acceptat solicitarea și ar fi emis documentul folosind echipamentele electronice de serviciu și semnătura sa electronică.

Mai mult, potrivit procurorilor, bărbatul ar fi semnat procesul-verbal în locul soției sale, imitându-i semnătura cu ajutorul unui stilou digital.

Dosarul confirmă informațiile anunțate anterior de Procuratura Generală

Trimiterea cauzei în judecată vine la câteva luni după ce Procuratura Generală a anunțat că investighează legalitatea procesului-verbal contravențional întocmit pe numele Ludmilei Vartic.

Atunci, adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, declara că documentul fusese emis în aceeași zi în care femeia a decedat, iar verificările au demonstrat că aceasta nici măcar nu conducea automobilul în momentul producerii presupusei contravenții.

Procurorii au precizat că mijlocul de transport era condus de o altă persoană, iar autenticitatea semnăturii de pe procesul-verbal urma să fie verificată prin expertiză. În paralel, Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală pentru fals în acte publice.

Amenda a fost achitată după decesul femeii

Anchetatorii susțin că, deși procesul-verbal fusese întocmit pe numele unei persoane decedate, șoferul ar fi achitat ulterior, prin sistemul MPay, amenda de 500 de lei aplicată în baza acelui document.

Procuratura Anticorupție menționează că fostul polițist este învinuit de confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, inclusiv a documentelor electronice false, infracțiune săvârșită de două persoane.

Riscă până la șase ani de închisoare

Dosarul a fost expediat în instanța de judecată pentru examinare în fond.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul polițist riscă o amendă cuprinsă între 47.500 și 75.000 de lei sau o pedeapsă cu închisoarea de la trei la șase ani.

Cazul Ludmilei Vartic a ajuns în atenția presei în luna martie, după ce femeia s-a aruncat în gol. Pe numele soțului său, Dumitru Vartic, care a fost vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și membru PAS, au fost deschise două procese penale, pentru determinare la suicid și violență domestică.

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