Un copil pe trotinetă a scăpat cu viața după ce era cât pe să fie lovit de o mașină în timp ce traversa strada. Incidentul a avut loc ieri în sectorul Ciocana al capitalei. Am încercat să aflăm dacă poliția s-a autosesizat pe acest caz, însă deocamdată nu am primit un răspuns.

Din imaginile surprinse de camera de bord a unui automobil se vede cum mai multe mașini opresc pentru a acorda prioritate la trecerea de pietoni. Un alt autoturism, însă, pare că nu intenționa să oprească. În acel moment, un copil aflat pe o trotinetă apare brusc în fața mașinii. Șoferul reacționează în ultima clipă, virează spre trotuar și reușește să evite impactul.

Un alt incident cu implicarea trotinetei electrice

Acum câteva luni, o femeie care se deplasa cu căruciorul în care se afla un bebeluș a fost lovită de doi tineri care circulau pe o trotinetă electrică.

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Sursa video: Telegram/vtememd