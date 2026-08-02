Momente de panică într-o piață din orașul Strășeni, după ce un conflict dintre un bărbat și o femeie a degenerat, iar acesta ar fi scos un obiect asemănător unui pistol și l-ar fi îndreptat spre victimă. Poliția a intervenit de urgență, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.

Potrivit Poliției, incidentul s-a produs în jurul orei 11:00, iar oamenii legii au fost alertați prin intermediul Serviciului 112 despre faptul că un bărbat amenință o femeie cu o armă.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că este vorba despre un conflict izbucnit între un bărbat în vârstă de 52 de ani și o femeie de 70 de ani. În timpul altercației, bărbatul ar fi îndreptat spre femeie un obiect asemănător unui pistol.

Polițiștii au ridicat un pistol cu gaz

În urma intervenției, oamenii legii au ridicat de la suspect un pistol cu gaz, care urmează să fie supus verificărilor în cadrul anchetei.

Totodată, investigațiile preliminare au arătat că bărbatul nu figurează în evidențele autorităților ca posesor legal de arme, aspect care va fi analizat în cadrul dosarului penal.

Dosar penal și reținere pentru 72 de ore

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.

Polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul și pentru a decide măsurile legale care se impun.