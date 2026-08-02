Ministerul Apărării din Rusia a afirmat dimineață că a distrus 635 de drone ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică, deasupra mai multor regiuni de pe teritoriul său și din Crimeea, transmite France Presse.

Într-un comunicat publicat pe platforma de mesagerie Max, controlată de statul rus, ministerul afirmă că „în cursul nopții trecute, mijloacele de apărare aeriană aflate în serviciu au interceptat și distrus 635 de vehicule aeriene fără pilot ucrainene”.

Forțele ucrainene au lovit peste noapte o bază aeriană rusă din Engels, o rafinărie din Saratov și un depozit al gigantului rus de comerț online Wildberries din Novosemeykino, potrivit mai multor canale de Telegram, citate de Kyiv Independent.

În orașul rus Engels, s-au semnalat explozii în urma atacului forțelor ucrainene asupra unei baze aeriene, potrivit canalului de Telegram ucrainean Exilenova+.

De asemenea, a izbucnit un incendiu la o rafinărie din orașul vecin Saratov, după ce aceasta a fost lovită de drone ucrainene, transmite hotnews.ro.

Două persoane au fost ucise în urma atacurilor, iar infrastructura civilă din ambele orașe a fost avariată, a declarat Roman Busargin, guvernatorul regiunii Saratov.

În localitatea Novosemeykino din regiunea Samara, un depozit aparținând companiei Wildberries a fost incendiat după ce a fost lovit.

Guvernatorul regiunii Samara, Vyacheslav Fedorishchev, a declarat că spațiul aerian deasupra regiunii a fost închis din cauza atacului cu drone.

Al doilea cel mai mare atac contra Rusiei de anul acesta

În cursul nopții, dronele au fost doborâte deasupra teritoriilor regiunilor Belgorod, Briansk, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Orel, Rostov, Ryazan, Saratov, Tambov, Tula, Moscovei, Crimeea și Krasnodar, scrie TASS.

Potrivit agenției de presă a Kremlinului, anteriorul atac de amploare al dronelor Forțelor Armate ale Ucrainei asupra regiunilor Rusiei a avut loc pe 24 iulie, când sistemele de apărare aeriană au doborât 571 de drone ucrainene.

Cel mai amplu atac de anul acesta a avut loc pe 26 iunie, când 660 de drone au fost doborâte și interceptate deasupra regiunilor Rusiei.

Un alt atac de amploare a fost respins pe 18 iunie, când, deasupra regiunilor țării, sistemele de apărare aeriană au doborât și interceptat 555 de drone. În noaptea de 17 mai, deasupra regiunilor Rusiei au fost doborâte 556 de drone.