Imagini surprinse cu dronă scot la iveală o situație tot mai îngrijorătoare pe râul Nistru. Nivelul apei a scăzut considerabil, iar peisajul s-a schimbat dramatic: albia s-a îngustat, au apărut bancuri și grinduri de nisip, iar în unele zone fundul râului poate fi văzut cu ochiul liber. Specialiștii și ecologiștii avertizează de mai mult timp că diminuarea debitului Nistrului poate avea consecințe serioase asupra ecosistemului și asupra alimentării cu apă a Republicii Moldova.

imaginile realizate de la înălțime ilustrează cât de mult s-a retras apa din albia Nistrului. În mai multe sectoare, cursul râului s-a îngustat vizibil, iar acolo unde până nu demult curgea apă în cantități suficiente au rămas întinderi de nisip și pietriș.

Pe fundul râului se observă numeroase pete întunecate, care la prima vedere pot fi confundate cu zone mai adânci. În realitate, acestea reprezintă pietre, vegetație acvatică și crengi, devenite vizibile din cauza nivelului foarte scăzut al apei.

Au apărut insule în mijlocul râului

În zonele unde debitul este extrem de redus, depunerile de nisip au dus la formarea unor mici insule și grinduri, semn clar al retragerii apei. Fenomenul este vizibil pe mai multe porțiuni ale râului și confirmă nivelul critic la care a ajuns Nistrul în această perioadă.

Imaginile au reaprins îngrijorările legate de starea principalului curs de apă al Republicii Moldova, de care depind alimentarea cu apă potabilă a capitalei și a numeroase localități, dar și echilibrul ecosistemelor din regiune.

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Sursa video: ТСВ Приднестровье