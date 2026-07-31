Guvernul le oferă primăriilor termen până la 31 august pentru a decide dacă se unesc voluntar cu alte localități. Cele care nu vor lua o decizie, precum și cele care au refuzat din start procesul, vor intra în amalgamarea normativă, iar reorganizarea va fi decisă de guvern și parlament. Declarațiile au fost făcute astăzi de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, care a precizat că, după alegerile locale din 2027, în Republica Moldova nu va mai exista nicio primărie cu mai puțin de 3.000 de locuitori.

Până în prezent, din cele 890 de primării eligibile pentru procesul de amalgamare, 761 au adoptat decizia de inițiere, iar 400 au parcurs toate etapele și au aprobat decizia finală. Alte aproximativ 200 de primării se află în etapa finală și mai au timp până la 31 august să decidă dacă se unesc voluntar.

Alexei BUZU, SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI: „Acest termen de 31 august este pentru aceste circa 200 de primării care au parcurs toate etapele, doar că nu au reușit să ia decizia finală. Noi îi vom ajuta, vom facilita procesul, dar doar ei vor decide, noi vom avea rol de suport”.

Dacă aceste autorități locale nu vor adopta o decizie până la sfârșitul lunii august, Guvernul va prelua procesul și va începe amalgamarea normativă. Același lucru se va întâmpla și în cazul celor aproximativ 60 de primării care au refuzat din start să participe la amalgamarea voluntară.

Alexei BUZU, SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI: „Dacă aceste primării nu reușesc până la sfârșitul lunii august să ia o decizie finală, Guvernul își va asuma rolul și va demara procesul de amalgamare normativă. În procesul de amalgamare normativă deciziile și le asumă guvernul. Vom consulta oamenii, vom consulta cetățenii, dar în acest caz decizia deja va aparține guvernului și parlamentului, nu aleșilor locali.”

Buzu a subliniat că obiectivul reformei este ca, după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie din Republica Moldova să nu mai aibă mai puțin de 3.000 de locuitori, indiferent dacă reorganizarea se va face prin amalgamare voluntară sau normativă.

Locuitorii satului Sofia au protestat împotriva amalgamării cu Cărpineni

Săptămâna aceasta, locuitorii satului Sofia au protestat față de propunerea de unire cu localitatea Cărpineni. Oamenii l-au acuzat pe primar că ar încerca să influențeze consilierii locali să voteze în favoarea acestei opțiuni, deși ei își doresc alipirea la comuna Lăpușna, pe care o consideră mai apropiată și mai bine dezvoltată. Nemulțumiți, sătenii au mers la ședința Consiliului Local, care a început cu discuții aprinse.

Mai mulți primari au semnalat că ar fi fost supuși presiunilor

Congresul Autorităților Locale din Moldova au declarat că amalgamarea voluntară până pe 31 iulie ar fi ilegală și un abuz de putere. CALM s-a adresat conducerii țării și organelor de ordine, avertizând că termenul stabilit de autorități privind reforma administrativ-teritorială ar face din acest proces o amalgamare mai degrabă impusă decât voluntară. Instituția afirmă că mai mulți primari au semnalat că ar fi fost supuși presiunilor, inclusiv șantajați financiar în cazul în care nu vor lua o decizie favorabilă reformei.

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