O moldoveancă de 37 de ani stabilită în Italia și-a pierdut viața, iar fiica ei de 19 ani a ajuns în stare gravă la spital, după un grav accident rutier. Cele două se întorceau de la mare în momentul tragediei. Presa italiană a relatat despre accident, iar acum familia victimei face apel la oameni pentru ajutor. Contactați de PRO TV pentru a afla mai multe detalii, responsabilii de la ministerul Afacerilor Externe ne-au comunicat că vor reveni cu detalii.

Potrivit Network Rai, tragedia s-a produs în noaptea de 30 iulie, într-o localitate din provincia Piacenza. Mașina în care se aflau mama și fiica s-a izbit violent de un zid.

Impactul a fost atât de puternic, încât echipajele de intervenție au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a le scoate pe cele două dintre fiarele mașinii.

Femeia, aflată la volan, a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Civil din Brescia, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Fiica sa a fost dusă de urgență la spitalul din Piacenza.

Deși a suferit răni grave, tânăra este în afara oricărui pericol vital.

Una dintre ipotezele luate în calcul este că șoferița ar fi adormit la volan.

Rudele cer ajutor

Între timp, rudele femeii au lansat un apel pe rețelele de socializare și încearcă să strângă bani pentru ajutor.

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