Scăderea dramatică a debitului Nistrului devine tot mai vizibilă. În zona fostei plaje „Sokrat” din Tiraspol s-a format un banc de nisip, iar specialiștii avertizează că nivelul apei ar putea coborî, săptămâna viitoare, sub minimul istoric înregistrat în 1950.

Imaginile surprinse în zonă arată cât de mult s-a retras apa, fenomen care alimentează temerile privind agravarea secetei hidrologice și impactul asupra ecosistemului râului.

Nistrul ar putea coborî sub minimul istoric din 1950

Potrivit meteorologului-șef Vitali Kolvenko, situația riscă să se înrăutățească în zilele următoare. Acesta a declarat că, dacă tendința actuală se menține, nivelul Nistrului ar putea scădea și mai mult în cursul săptămânii viitoare, depășind chiar și anti-recordul stabilit în anul 1950.

O astfel de evoluție ar marca cel mai scăzut nivel al râului din ultimele decenii și ar putea avea consecințe serioase asupra alimentării cu apă, biodiversității și activităților economice care depind de Nistru.

Sursa video: ТСВ Приднестровье