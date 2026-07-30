Fostul președinte al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Grigore Gacikevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executare, într-un penitenciar de tip semiînchis, într-o cauză conexă dosarului „Frauda bancară”, în care prejudiciul estimat se ridică la aproximativ trei miliarde de lei.

Sentința a fost pronunțată astăzi de magistrata Ana Cucerescu, în prezența lui Grigore Gacikevici, care a fost adus în sala de judecată sub escorta organelor de drept.

Condamnarea vine la doar o zi după ce Grigore Gacikevici, care a condus Banca de Economii în perioada 2004–2012, a fost reținut într-un alt dosar penal ce vizează suspiciuni de spălare de bani.

Pedepse diferite pentru ceilalți membri ai Comitetului de Creditare

În cazul celorlalți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii, procurorii au solicitat câte 13 ani de închisoare pentru fiecare. Instanța a dispus însă pedepse mai mici: doi dintre inculpați au fost condamnați la câte opt ani de închisoare cu executare, un alt fost membru a primit șapte ani de închisoare, dintre care trei ani și șase luni urmează să fie executați, iar restul pedepsei a fost suspendat pe un termen de probațiune de trei ani. Cel de-al cincilea inculpat a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru o perioadă de probațiune de trei ani.

Patru inculpați, încătușați chiar în sala de judecată

Până la rămânerea definitivă a sentinței, instanța a dispus arestarea preventivă a patru dintre inculpați, măsura fiind pusă în executare imediat, chiar din sala de judecată. În cazul celui de-al cincilea inculpat a fost aplicată măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

Interdicții în sistemul bancar și despăgubiri de peste 1,6 miliarde de lei

Totodată, toți cei cinci condamnați au fost privați de dreptul de a ocupa funcții în domeniul bancar pentru o perioadă de cinci ani. Instanța a admis parțial și acțiunea civilă înaintată de Banca de Economii, dispunând încasarea în mod solidar de la inculpați a unui prejudiciu material de peste 1,6 miliarde de lei, în beneficiul instituției bancare.

Dosarul BEM, la final după 13 ani de examinări

Cazul în care este vizat Grigore Gacichevici este unul dintre cele mai vechi dosare conexe fraudei bancare. Fostul șef al BEM și alți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al băncii sunt acuzați că, în perioada 2005–2012, ar fi aprobat acordarea unor credite cu încălcarea regulilor de creditare.

Potrivit procurorilor, prin acțiunile celor cinci inculpați ar fi fost cauzat un prejudiciu de circa trei miliarde de lei, iar de creditele acordate ar fi beneficiat mai multe persoane fizice și zeci de companii.

Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea

În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat au solicitat aplicarea unei pedepse de 15 ani de închisoare pentru Grigore Gacikevici, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

Pentru ceilalți patru foști membri ai conducerii BEM, procurorii au cerut câte 13 ani de închisoare.

De asemenea, procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru inculpați până la rămânerea definitivă a sentinței, precum și privarea acestora de dreptul de a ocupa funcții în domeniul bancar timp de cinci ani.

Sentința urma să fie pronunțată joi

Dosarul a ajuns în instanță încă în aprilie 2013, iar examinarea cauzei în prima instanță a durat mai bine de 13 ani.

La începutul anului 2026, procesul a fost preluat de o altă magistrată, după ce judecătoarea care a examinat cauza timp de mai mulți ani a părăsit sistemul judecătoresc în urma nepromovării evaluării externe.

Cercetarea judecătorească a fost finalizată la 22 iunie 2026, iar pronunțarea sentinței era programată pentru joi, 30 iulie 2026.

Schema creditelor care a dus BEM în criză

Potrivit acuzării, mecanismul investigat ar fi presupus acordarea unor credite de valori mari către persoane fizice și companii, în condițiile în care garanțiile prezentate nu ar fi acoperit valoarea împrumuturilor.

Banca de Economii a fost una dintre instituțiile implicate în scandalul fraudei bancare, iar cazul lui Grigore Gacichevici reprezintă unul dintre primele dosare majore în care foști conducători ai unei instituții bancare au ajuns pe banca acuzaților.