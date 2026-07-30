O nouă scumpire a carburanților îi determină pe șoferi să-și recalculeze cheltuielile. Începând de mâine, 31 iulie, prețurile la benzină și motorină vor crește iar. Unii șoferi spun că majorarea îi afectează mai puțin, în timp ce pentru alții aceasta reprezintă o povară pentru bugetul familiei.

Pentru majoritatea șoferilor, scumpirea carburanților a devenit o povară greu de suportat.

„Nu este corect. Ar fi trebuit de analizat de la început. De ce nu suportă aceste costuri chiar benzinăriile sau conducerea lor? De ce trebuie să plătească oamenii de rând? Nu este clar pur și simplu.”

„Oi, e urât, nici motorină nu e, prețurile sunt scumpe. În orice caz, supraviețuim.”

„Lucrăm mult și salariul este mic.”

Alți șoferi se tem că scumpirea carburanților va duce la majorarea prețurilor și la alte produse, în special la cele alimentare.

„Este clar, foarte scump, prețul enorm, nu știu dacă o să facem față. Prețul va crește la toate produsele alimentare și tot, toate.”

„Elementar, îmi dau seama că se va scumpi tot, și pâine și tot necesarul pentru fiecare om.”

„Dar ce să facem? O să crească prețurile, ne vom strădui să muncim mai mult.”

Totuși, există și șoferi care spun că scumpirile nu îi afectează.

„Nu afectează deloc, e tare bine așa. Mașina dacă e economă e bine, dacă nu…”

„Am pus 900 de lei și am mers mult, pentru mine 50 de euro sunt bănuți.”

„Depinde pe cine. Pe noi deocamdată ne afectează mai puțin. Dar pensionarii, persoanele mai în vârstă, ce spun ei? Doar înțelegeți totul perfect.”

Potrivit ANRE, mâine benzina 95 va putea fi vândută cu cel mult 30,72 lei pentru un litru. Prețul este cu 10 bani mai mare față de astăzi. Și motorina standard înregistrează o creștere. Prețul maxim stabilit pentru un litru este de 32,26 lei, cu 37 bani mai mult decât anterior. Pe 28 iulie, Cabinetul de miniștri a aprobat introducerea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru 30 de zile.

Autoritățile spun că măsura este una preventivă și are scopul de a evita apariția unor crize în plin sezon agricol. Premierul Vasile Tofan a explicat că piața carburanților este afectată de mai mulți factori care s-au suprapus în ultimele săptămâni. Printre aceștia se numără întreruperea exporturilor de petrol din Kazahstan, tensiunile din Orientul Mijlociu și nivelul foarte scăzut al Dunării, care îngreunează transportul motorinei pe cale fluvială.