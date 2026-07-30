Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la un depozit cu materiale de construcție din Chișinău. La locul incendiului au intervenit mai multe echipaje de pompieri.

Elena Pozdîrcă
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UPDATE 10:00 Pompierii au reușit localizarea incendiului. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență continuă intervenția pentru lichidarea completă a arderii și înlăturarea consecințelor incendiului izbucnit în această dimineață.

Totodată, specialiștii Laboratorului Experimental Antiincendiar al IGSU efectuează cercetări preliminare pentru stabilirea cauzelor și a cauzei probabile de producere a incendiului.

UPDATE 08:35 La această oră, sunt formate 4 sectoare de luptă , fiind antrenate 11 autospeciale, 8 unități de tehnică auxiliară și 62 de angajați ai IGSU, care continuă lucrările de lichidare a incendiului. 

Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Potrivit IGSU, incendiul a izbucnit la un depozit cu materiale de construcție cu o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați de pe strada Uzinelor. 

Incendiu
Incendiu / IGSU

Pompierii lucrează în continuare pentru a stinge focul.

Deocamdată nu se cunoaște de la ce a pornit incendiul. Cauza izbucnirii acestuia va fi stabilită după încheierea intervenției.

Incendiu
Incendiu/ IGSU
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