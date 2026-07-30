Toate cele 55 de federații membre ale UEFA ar fi votat pentru boicotarea Cupei Mondiale, ca reacție la planurile FIFA privind înființarea unei companii evaluate la 20 de miliarde de dolari.

Toate cele 55 de federații membre ale UEFA ar fi votat pentru boicotarea Cupei Mondiale, ca reacție la planurile FIFA privind înființarea unei companii evaluate la 20 de miliarde de dolari.

Vot unanim pentru boicotarea Cupei Mondiale

Reprezentanții celor 55 de federații membre ale UEFA s-au reunit joi (30 iulie), în cadrul unei ședințe de urgență desfășurate online, pentru a discuta noul proiect pregătit de FIFA.

În urma reuniunii, toate federațiile europene ar fi votat în favoarea boicotării Cupei Mondiale, în semn de protest față de inițiativa forului internațional, scrie flashcore.ro.

Rezultatul votului a fost dezvăluit de jurnalistul The Times Martyn Ziegler, cel care a relatat inițial și despre planurile FIFA privind lansarea noii companii.

Informația a fost prezentată și de BBC Sport: ”Toate cele 55 de federații din cadrul UEFA au votat pentru boicotarea Cupei Mondiale, în semn de protest față de propunerea FIFA de a vinde acțiuni unor investitori privați.”

Planul de 20 de miliarde de dolari al FIFA

Proiectul aflat în centrul conflictului prevede înființarea FIFA Forward Enterprise, o companie evaluată la 20 de miliarde de dolari, care ar urma să gestioneze Cupa Mondială și alte competiții organizate de FIFA.

Forul internațional intenționează să ofere investitorilor externi posibilitatea de a cumpăra până la 20% din acțiunile viitoarei companii.

Spania și Portugalia, printre gazdele Mondialului din 2030

Următoarea ediție a Cupei Mondiale masculine va avea loc în 2030 și va fi organizată în principal de Spania, Portugalia și Maroc.

Spania și Portugalia se numără printre cele 55 de federații membre ale UEFA care ar fi votat în favoarea boicotului.