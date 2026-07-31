Guvernul a prezentat primele rezultate ale analizei privind așa-numitele „salarii nesimțite” din sectorul public. Premierul Vasile Tofan spune că, din aproape 40 de mii de angajați analizați, 439 de persoane au venituri nete mai mari de 50 de mii de lei.

Potrivit datelor prezentate de Vasile Tofan, peste 85% dintre angajații incluși în analiză au salarii nete mai mici de 20 de mii de lei. Dintre aceștia, 55,6% câștigă sub 10 mii de lei lunar. Aproape 9% au salarii între 20 și 30 de mii de lei, iar 4,3% între 30 și 50 de mii de lei.

Cele mai multe cazuri de salarii de peste 50 de mii de lei au fost identificate în autoritățile independente de reglementare, instituții publice la autogestiune, unități de implementare a proiectelor, întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Un salariu mare nu este neapărat un abuz. Sunt profesii rare, complicate, unde trebuie să concurăm cu sectorul privat, în IT, în cibernetică, în aviație, în domenii critice. Dar nu putem tolera excesele, unde aceste plăți nu sunt justificate”.

Pentru a verifica situațiile suspecte,guvernul anunță că va analiza individual cele mai mari 100 de pachete salariale. În perioada verificărilor, ar urma să fie suspendate bonusurile, adaosurile și alte plăți suplimentare pentru salariile care depășesc de trei ori salariul mediu pe economie, adică peste 52.200 de lei.

Totodată, autoritățile vor să oprească temporar acordarea ajutoarelor materiale și repartizarea profiturilor în unele instituții și companii de stat, până la finalizarea verificărilor.

Va fi lansat un catalog public online

Guvernul mai promite lansarea unui catalog public online, în care cetățenii vor putea vedea salariile pe instituții și funcții, precum și introducerea unor rapoarte periodice privind remunerarea angajaților din sectorul public.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Este doar un prim pas pentru a face mai multă curățenie în domeniul salariilor nesimțite. Vă rugăm să veniți și voi cu propuneri, cu sugestii, cum am putea îmbunătăți pachetul de măsuri. Noi vom lucra la hotărâri de guvern, la schimbări de legi, la decizii ale fondatorilor, pentru a face curățenie în acest domeniu”.

Vasile Tofan a precizat că măsurile nu pot fi aplicate imediat, fiind necesare modificări legislative și decizii ale instituțiilor vizate. El a spus că analiza este primul pas pentru reformarea sistemului de salarizare și eliminarea situațiilor în care veniturile nu sunt justificate.

Sursă video: Vasile Tofan