Situația de pe piața carburanților dă primele semne de stabilizare, după măsurile adoptate de Guvern la începutul acestei săptămâni. Autoritățile anunță o ușoară îmbunătățire a nivelului stocurilor, iar noi livrări de benzină și motorină au ajuns deja în Republica Moldova, contribuind la alimentarea stațiilor PECO care au raportat anterior lipsa carburanților.

Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, stocurile de benzină disponibile în prezent acoperă aproximativ 15 zile de consum, iar cele de motorină sunt suficiente pentru 8–9 zile.

Autoritățile susțin că evoluția este rezultatul măsurilor urgente adoptate de Guvern pentru asigurarea continuității aprovizionării cu produse petroliere.

Aproape 4.000 de tone de carburanți au intrat în țară

Joi seara, prin Portul Internațional Liber Giurgiulești și prin Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni, au fost importate aproximativ 400 de tone de benzină și 3.500 de tone de motorină.

Noile livrări au permis stațiilor PECO care anterior au raportat stocuri insuficiente sau epuizarea motorinei să înceapă procesul de reaprovizionare.

Potrivit autorităților, situația de pe piața carburanților este monitorizată în continuare, iar măsurile adoptate urmăresc menținerea unui flux constant al importurilor și evitarea unor noi sincope în alimentarea stațiilor.

Stare de alertă în sectorul energetic și hidrologic în Republica Moldova

La 28 iulie, guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe de urgență, după ce limitarea exporturilor de produse petroliere a creat riscul unui deficit de combustibil în Republica Moldova. Totodată, din cauza scăderii accentuate a debitului râului Nistru, autoritățile au instituit stare de alertă și în sectorul hidrologic, pentru o perioadă de 30 de zile.

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